lavori in una struttura turistico ricettiva chiude un tratto della provinciale 24

Se state pianificando un viaggio verso Aprica o Tirano, attenzione: venerdì mattina la provinciale 24 sarà temporaneamente chiusa nel tratto tra il km 4+300 e il km 4+500, dalle 9 alle 12.30. Questa misura, indispensabile per consentire l’installazione di una gru automatica, garantirà il proseguimento dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento della struttura. Vi consigliamo di pianificare percorsi alternativi per evitare disagi e arrivare puntuali alla vostra destinazione.

Un avvertimento che riguarda chi deve salire a Aprica o scendere verso Tirano: venerdì dalle 9 alle 12.30 chiusura totale al traffico della strada provinciale 24 Tirano-Stazzona nel tratto dal km 4+300 al km 4+500. Il temporaneo stop è necessario per consentire alla ditta incaricata di smontare una gru automontante, nell'ambito dei lavori autorizzati di riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento di una struttura turistico-ricettiva. Saranno segnalate strade alternative.

