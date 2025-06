Lavori in corso al canale della spiaggetta di Santa Caterina

Lavori in corso al canale della spiaggetta di Santa Caterina a Nardò: finalmente si intravede un segnale di cambiamento! Dopo le numerose segnalazioni e il malcontento espresso da visitatori e residenti, qualcosa sembra stia iniziando a concretizzarsi. Ma come mai, dopo i mesi di inattività invernale e primaverile, ora si è deciso di intervenire? La risposta potrebbe svelare molto sul futuro di questa splendida location.

