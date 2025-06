Lavori in centro | E’ una storia davvero infinita

I lavori nel cuore della città sembrano un’eterna telenovela, tra polemiche e ritardi che non si placano. La questione dei sottoservizi rallenta i progetti, mentre il Comune sembra voler coprire le falle con soluzioni temporanee per salvare l’estate. Ma cosa accadrà quando i cantieri riapriranno? La città merita un piano serio per restituire il suo fascino originale, senza continue interruzioni.

Ancora polemiche sui lavori in centro storico ed i ritardi. "Si dà la colpa alla necessità di rimettere a posto i “sottoservizi”– attacca il Gruppo Misto con Manola Guazzini –. Quindi il Comune rinuncia a rivalersi in qualunque modo per il ritardo sulle ditte appaltatrici (questo non è detto ma è chiaramente implicito). Per salvare la movida estiva si getterà una copertura d’asfalto sui lavori non finiti, e li si riprenderà ad autunno, con nuovi disagi e con una data di fine tutta da riprogrammare". "All’ultimo consiglio del mese di maggio noi avevemo presentato una mozione, all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, che, in considerazione delle difficoltà gravi di accesso e di visibilità subite a causa dei lavori da parte degli esercizi commerciali che insistono nelle aree interessate che, in qualche caso sono stati obbligati a periodi più o meno lunghi di chiusura, chiedeva di esentare dal pagamento della TarI per un numero di mensilità pari alla durata dei lavori gli esercizi situati nell’area da essi interessata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in centro: "E’ una storia davvero infinita"

In questa notizia si parla di: lavori - centro - storia - davvero

Frazioni al Centro fa tappa a Marcignana: ecco i lavori in programma - Frazioni al Centro ha fatto tappa a Marcignana, coinvolgendo attivamente i cittadini di Empoli in un'importante assemblea presso la scuola 'Dante Alighieri'.

A Librino il Parco Urbano Lineare si farà davvero. Ma l’ex sindaco Enzo Bianco ricorda che l’idea e il progetto della Spina Verde risalgono al 2018, quando la sua amministrazione li aveva lanciati per rilanciare il quartiere. Dopo anni di stop, oggi i lavori riparto Partecipa alla discussione

Immaginate la scena: Pescara, centro città, un giorno qualunque. Pensate a un luogo familiare, quasi banale, come l'ufficio postale centrale. Un posto di file, bollette e raccomandate. Ora, immaginate che proprio lì sotto, la storia abbia deciso di bussare alla po Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori in centro: E’ una storia davvero infinita; Vertice Unesco a Napoli, il rettore Tottoli: «Patrimonio e storia unici, la gente è carta vincente»; Albenga, immagini dal centro storico. E' davvero crisi? Ciangherotti e Perrone: Urge nuovo regolamento dei dehors.

Via Garibaldi, scattano i lavori: centro storico assediato - ad attendere la fine dei lavori in via Garibaldi: altrimenti, dietro l’angolo c’è il rischio di concretizzare davvero il quotidiano caos ...

Avanzano i lavori di rigenerazione del centro storico - di acconto il 30% dell’importo previsto dai lavori, vale a dire 273mila, a fronte di un totale che ...