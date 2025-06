Lavori di manutenzione straordinaria un tratto stradale sarà chiuso al transito

A partire da giovedì 12 giugno, il tratto di via Fratelli Aventi a Ferrara tra via Cattaneo e via Foro Boario sarà temporaneamente chiuso al transito. Questa misura, necessaria per lavori di manutenzione straordinaria affidati a Hera, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture cittadine. Restate aggiornati sulle modifiche al traffico e pianificate i vostri spostamenti di conseguenza, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Dalla giornata di giovedì 12 giugno, in via Fratelli Aventi a Ferrara il tratto compreso tra via Cattaneo e via Foro Boario sarà chiuso al transito. Il provvedimento è finalizzato a consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per conto di Hera sulla via Foro Boario.

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

A partire da oggi, e per i prossimi 60 giorni, sarà istituito il senso unico alternato sulla Strada Provinciale 8 Matera - Grassano, in prossimità del Ponte Cacciatore (km 25+900), per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria. L’Ammi Partecipa alla discussione

Informiamo che dal 26 maggio al 6 giugno 2025 saranno effettuati importanti lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della strada e dei dossi in via Dante, nel tratto compreso tra Corso Europa e via Sciesa. I lavori potrebbero protrarsi oltre quest Partecipa alla discussione

