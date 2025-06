Lavori di bonifica acustica in autostrada novità sulla Messina Catania

Scopri le ultime novità sulla bonifica acustica lungo l’autostrada Messina-Catania. Autostrade Siciliane ha avviato un importante intervento tra Scaletta Zanclea e i km 11+850 e 10+900, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e ridurre l’inquinamento sonoro. La barriera fonoassorbente rappresenta un passo avanti verso un ambiente più tranquillo e sicuro. Continua a leggere per tutte le informazioni utili e aggiornamenti sui lavori in corso.

Autostrade Siciliane informa che, nell’ambito dell’intervento di bonifica acustica mediante la realizzazione di una barriera fonoassorbente a Scaletta Zanclea tra il km 11+850 e il km 10+900 della A18 Messina-Catania, come previsto dall’Ordinanza n. 722025 – a partire dalle ore 16:00 del 16. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Lavori di bonifica acustica in autostrada, novità sulla Messina Catania

