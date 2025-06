Lavori di asfaltatura in Viale Amendola

Inizia oggi una importante operazione di asfaltatura su viale Amendola, tra piazza Chiodo e via Rattazzi, nella tratta lato monte. Questo intervento, primo di due fasi pianificate, mira a migliorare la qualitĂ delle strade e a garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti. Con lavori suddivisi per minimizzare i disagi, il progetto rappresenta un passo fondamentale nel rinnovamento delle infrastrutture urbane, portando piĂą comfort e efficienza al nostro territorio.

Scattano oggi i lavori di asfaltatura di viale Amendola, nel tratto compreso tra piazza Chiodo e il semaforo all’altezza dell’intersezione con via Rattazzi, esclusivamente nella tratta lato monte, in direzione dell’incrocio tra viale Fieschi e viale Garibaldi. Si tratta della prima fase di un intervento programmato, che verrĂ realizzato in due momenti distinti per limitare i disagi ai cittadini, volto a migliorare il manto stradale di una delle arterie principali della cittĂ . La prima parte dei lavori si svolgerĂ da oggi a venerdì. Il cantiere verrĂ poi temporaneamente rimosso per il week end. L’intervento di asfaltatura interesserĂ due corsie, mentre la percorribilitĂ in direzione dell’incrocio tra viale Fieschi e viale Garibaldi sarĂ garantita da una corsia temporanea ricavata, lato monte, in sostituzione degli stalli di sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori di asfaltatura in Viale Amendola

In questa notizia si parla di: viale - lavori - asfaltatura - amendola

I lavori per la nuova isola pedonale del Viale, Carbone: "Ci sono ritardi, commercianti penalizzati" - I lavori per la nuova isola pedonale di viale San Martino, tra piazza Cairoli e via Maddalena, stanno subendo ritardi, penalizzando i commercianti della zona.

Al via lavori di asfaltatura in Viale Amendola Partecipa alla discussione

ATTENZIONE: LAVORI SU VIA DI CAREGGI Parte il 23 maggio una nuova fase dei lavori su via Bolognese e questa volta ad essere interessata è anche via di Careggi. Il Comune di Firenze, per questa fase delle lavorazioni, ha concesso a Publiacqua un’ordi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori di asfaltatura in viale Amendola: tutte le informazioni per evitare i disagi; Lavori di asfaltatura in Viale Amendola; I cantieri stradali della settimana.

Lavori di asfaltatura in Viale Amendola - Scattano oggi i lavori di asfaltatura di viale Amendola, nel tratto compreso tra piazza Chiodo e il semaforo all’altezza dell’intersezione con via Rattazzi, esclusivamente nella tratta lato monte, in ...

Lavori di asfaltatura in viale Amendola: tutte le informazioni per evitare i disagi - A partire da lunedì 16 giugno, in concomitanza degli eventi legati alla presenza della nave scuola Amerigo Vespucci, è previsto uno stop a tutti i cantieri più grandi su viale Italia e viale Amendola, ...