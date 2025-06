lavori al parco primo maggio diventa una palestra a cielo aperto

Il Parco Primo Maggio si trasforma in una palestra a cielo aperto, rendendo l'area un’oasi dedicata al benessere e all’attività fisica gratuita. Grazie al bando ministeriale 'Sport di tutti – Parchi', il progetto prende vita con sei nuove attrezzature, investendo 30mila euro più Iva, metà finanziata dal Ministero. Un’opportunità per la comunità di Grottammare di vivere il parco come mai prima d’ora, promuovendo uno stile di vita sano e attivo per tutti.

Ci siamo. A breve il parco 1° Maggio, in zona Ischia - Ascolani diverrà un’altra Palestra a cielo aperto sul territorio di Grottammare. Vinto il bando ministeriale ’ Sport di tutti – Parchi ’, dalla passata amministrazione, ora il comune si appresta a dare seguito al progetto che prevede l’installazione di sei macchine per fare attività fisica per un investimento di 30mila euro più Iva, per la metà finanziati dal Ministero per lo Sport e per metà da fondi di bilancio comunale che dovrà occuparsi del montaggio e della posa del tappeto anti trauma. A seguito del bando comunale il servizio è stato affidato alla Palestra Perfect di Grottammare, che dovrà assicurare la manutenzione dell’area e garantire la presenza di tecnici sportivi a supporto della cittadinanza in alcune ore del fine settimana, in cambio dell’uso esclusivo in alcune fasce orarie e settimanali, secondo un calendario concordato con il Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it