Lavori ai dissuasori giovedì viale Stazione sarà chiuso dalle 7.30 alle 18

Lavori in corso a Montegrotto Terme: domani, giovedì 12 giugno, viale Stazione sarà temporaneamente chiuso al traffico dalle 7:30 alle 18:00 per riparare i dissuasori automatici pilomat. Un intervento fondamentale dopo un episodio che ha evidenziato l'importanza di garantire sicurezza e funzionalità. Restate aggiornati per evitare inconvenienti e preferite percorsi alternativi, perché la sicurezza prima di tutto!

Viale Stazione a Montegrotto Terme sarà temporaneamente chiuso al traffico domani, giovedì 12 giugno, dalle ore 7.30 alle 18.00 per consentire i lavori di riparazione dei dissuasori automatici pilomat. L'intervento si è reso necessario dopo che un automobilista, pochi giorni dopo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Lavori ai dissuasori, giovedì viale Stazione sarà chiuso dalle 7.30 alle 18

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto danneggia i dissuasori: disagi alla viabilità per consentire le riparazioni; Dissuasori lungo le strade più trafficate; Pesaro, rebus sosta selvaggia: le pattuglie sono poche, il Comune alza le mani. E in viale XI Febbraio non si.