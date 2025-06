Lavoratrici Max Mara vessate Grimaldi chiede informativa a Calderone | La ministra ci metta la faccia

In un’Italia che si batte per i diritti dei lavoratori, il caso delle dipendenti Max Mara vessate a Reggio Emilia scuote l’opinione pubblica. Le testimonianze di insulti e vessazioni, rese note dal Fatto Quotidiano, hanno portato la Filctem-Cgil a proclamare uno sciopero storico. Ora, Marco Grimaldi chiede alla ministra Calderone di mettere la faccia su questa vicenda delicata, affinché giustizia e rispetto tornino protagonisti.

Il deputato di Avs, Marco Grimaldi, ha chiesto una informativa urgente alla ministra del lavoro, Elvira Calderone, sul “caso” della Manifattura San Maurizio di Reggio Emilia, fiore all’occhiello del gruppo Max Mara raccontato dal Fatto Quotidiano. Le lavoratrici, dopo anni, hanno deciso di parlare raccontando di insulti e vessazioni, e la Filctem-Cgil ha proclamato uno sciopero “storico” di due giornate. “Hanno denunciato le pressioni sui loro corpi, vessazioni, condizioni di lavoro lesive della loro dignità, ma anche pagamenti a cottimo – riporta Grimaldi in Aula – Non è la prima volta che raccontiamo quello che è il prestigioso Made in Italy, la bella favola che nasconde spesso storie come queste, da incubo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it