Laurea in Ingegneria delle nanotecnologie per Elisabetta Perini

Elisabetta Perini, giovane talento faleronese, ha conquistato il massimo dei voti in Ingegneria delle Nanotecnologie presso l'Università La Sapienza di Roma. Con passione e dedizione, ha discusso una tesi all'avanguardia sulla crescita di nanostrutture di carbonio, sotto la guida del prof. Tirillò. La sua laurea rappresenta un passo importante verso un futuro brillante nel campo delle nanotecnologie, e il suo percorso è solo all'inizio.

La faleronese Elisabetta Perini nei giorni scorsi ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale in Ingegneria delle nanotecnologie all’ Università degli studi ‘La Sapienza’ di Roma. Nell’occasione ha discusso la tesi su: ‘Ottimizzazione del processo di crescita di nano strutture di carbonio per la realizzazione di fibre di quarzo a struttura gerarchica’, relatore il professore Jacopo Tirillò. A festeggiarla, a Roma, i genitori Walter e Andreina, la sorella Eleonora e gli amici più cari, orgogliosi del meritato successo. La redazione del Carlino di Fermo si unisce alle congratulazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laurea in Ingegneria delle nanotecnologie per Elisabetta Perini

