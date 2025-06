Laurea honorem a Ornella Vanoni | Io cialtrona non ho mai studiato I miei genitori sarebbero fieri

Oggi Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa, un riconoscimento spontaneo e meritato per la sua straordinaria carriera musicale e il suo spirito indomabile. Con umiltà e allegria, la cantante riflette sul suo percorso, tra ignoranza giovanile e impegno senza sosta. La sua storia dimostra che anche chi si definisce "cialtrona" può diventare esempio di passione e dedizione. Un tributo alla forza di reinventarsi e di non smettere mai di imparare.

(Agenzia Vista) Milano, 11 giugno 2025 "Se i miei genitori potessero vedermi impazzirebbero di gioia, sono sempre stata una cialtrona a scuola ed ero una ignorante. Ma la mia ignoranza è terminata quando sono diventata la compagna di Giorgio Strehler, osservavo le prove e apprendevo e poi studiavo di tutto fino alle 5 del mattino anche Trockij in tedesco. Ovviamente non poteva farmi recitare anche se io mi ero un po' stufata di essere la cantante della mala", così Ornella Vanoni ricevendo la laura ad honorem alla Statale di Milano. Statale Milano Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Laurea honorem a Ornella Vanoni: Io cialtrona, non ho mai studiato. I miei genitori sarebbero fieri

