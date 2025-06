Laurea a Ornella Vanoni | I miei genitori sarebbero fieri Il commento di Fazio

laurea a Ornella Vanoni rappresenta un traguardo straordinario, celebrando non solo il suo talento musicale ma anche il suo contributo culturale. La sua emozione è palpabile, e i commenti di personalità come Fazio sottolineano quanto questa onorificenza sia significativa per l’Italia intera. I miei genitori sarebbero fieri di vedere riconosciuto il valore di una donna che ha saputo trasformare la musica in un’espressione autentica di arte e passione.

(Adnkronos) – Con indosso la toga e il tocco accademico, Ornella Vanoni ha ricevuto oggi, mercoledì 11 giugno, la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance, conferita dall'Università Statale di Milano. A consegnarle il riconoscimento, la rettrice Marina Brambilla, la prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell'ateneo.

La Statale di Milano conferisce a Ornella Vanoni la laurea honoris causa - Milano celebra Ornella Vanoni, icona indiscussa della musica italiana e simbolo della sua cittĂ , conferendole la laurea honoris causa.

Laurea a Ornella Vanoni: "I miei sarebbero felici, sono stata una cialtrona e non ho studiato" Partecipa alla discussione

