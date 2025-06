Laura Pausini e le Baby Pelones accendono la speranza

Laura Pausini e le Baby Pelones accendono la speranza, unendo musica e solidarietà per combattere il cancro infantile. Le iconiche bambole senza capelli della Fondazione Juegaterapia tornano in Italia per supportare il progetto “Crearium” presso l’Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. Con il suo cuore generoso, Laura rinnova il suo impegno, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza e regalare un sorriso a tanti bambini.

. Tornano in Italia le bambole simbolo della lotta al cancro infantile. Le Baby Pelones, le celebri bambole senza capelli della Fondazione Juegaterapia, tornano in Italia con un obiettivo speciale: sostenere il progetto “Crearium” presso l’Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. A fianco dell’iniziativa si schiera ancora una volta Laura Pausini, unica ambassador italiana, che ha scelto di coinvolgere anche la figlia Paola nella creazione del nuovo foulard solidale. Una bambola per sorridere, un progetto per guarire. Baby Pelon Laura Pausini PH Press Le Baby Pelones non sono solo un giocattolo, ma rappresentano un messaggio potente di amore, bellezza e speranza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Laura Pausini e le Baby Pelones accendono la speranza

In questa notizia si parla di: laura - pausini - baby - pelones

Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline - Laura Pausini festeggia il suo 51° compleanno con un messaggio speciale per i fan su Instagram. La popstar esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e svela il suo desiderio di celebrare ogni anno in modo unico e musicale.

Baby Pelones, le bambole senza capelli simbolo della lotta cotro il cancro infantile, tornano in Italia con @LauraPausini che ci presenta la sua per sostenere il progetto "Crearium" al Gemelli di Roma. L'obiettivo è rinnovare l'allestimento della sala Giochi dell'o Partecipa alla discussione

#TBT #7giugno 2016 – Arena di Verona #lauraPausini riceve Wind Music Award 2016 per “Simili” album multi-Platino. – Wind Music Award 2016 per “Simili” singolo Platino. – SIAE Global Artist Award: Premio speciale all’interprete e autrice Laura Pausini per Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

baby pelones di fondazione juegaterapia, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro infantile tornano in italia con laura pausini per sostenere il progetto “crearium” al gemelli di roma; Laura Pausini «firma» le bambole solidali Baby Pelones destinate a finanziare la sala giochi dei bambini malati di cancro del Policlinico Gemelli di Roma; Baby Pelones e Laura Pausini: raccolta fondi per il Gemelli di Roma.

Baby Pelones e Laura Pausini sostengono i piccoli pazienti oncologici del Gemelli di Roma - Le Baby Pelones con Laura Pausini sostengono la nuova raccolta fondi per rinnovare uno spazio creativo al Gemelli di Roma ...

Una bambola per sostenere il progetto “Crearium” - Le Baby Pelones di Fondazione Juegaterapia in collaborazione con Laura Pausini per raccogliere fondi a favore del rinnovo e dell'allestimento della sala Giochi al Gemelli di Roma ...