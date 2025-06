Laura honoris causa a Ornella Vanoni alla Statale di Milano

Milano celebra oggi una delle sue icone più amate: Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” all’Università Statale. Un riconoscimento meritatissimo per una carriera straordinaria che ha attraversato decenni, arricchendo il panorama musicale italiano e internazionale. La cerimonia, voluta dal dipartimento di Beni culturali e ambientali, sottolinea l’importanza del suo contributo alla cultura. “Voce…” – un tributo eterno alla sua arte e al suo impatto culturale.

Milano, 11 giugno 2025 – Oggi è stata conferita la laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” a Ornella Vanoni. La cerimonia è avvenuta oggi, mercoledì 11 giugno, all’università Statale di Milano. Il dipartimento di Beni culturali e ambientali ha avanzato per primo la proposta, che è stata subito accolta all’unanimità dal Senato accademico e approvata anche dal ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini. "Voce unica e inconfondibile della musica italiana e figura di riferimento per generazioni di artisti, Ornella Vanoni – queste le motivazioni nella proposta di laurea honoris causa del dipartimento – incarna da oltre sei decenni una ricerca artistica e culturale in costante evoluzione, che ha attraversato generi diversi, capace di incidere profondamente sul panorama musicale italiano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laura honoris causa a Ornella Vanoni alla Statale di Milano

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

L’Università Statale di Milano conferirà la laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” a Ornella Vanoni. L’appuntamento (domani 11 giugno) https://youtu.be/iP_rOTbYm9c?si=BnET_6uuXHY3n30P… Partecipa alla discussione

#evento Mercoledì 11/06/2025, ore 17.00, possibili rallentamenti in via Festa del Perdono. (Università degli Studi di Milano) - Conferimento Laurea Magistrale Honoris Causa all’artista Ornella Vanoni #polizialocalemilano #zona1milano #ComuneMilano Partecipa alla discussione

