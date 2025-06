Laura honoris causa a Ornella Vanoni alla Statale di Milano | le rose bianche di Mahmood l’abbraccio di Fazio e Littizzetto

Voce di un’icona senza tempo, Ornella Vanoni riceve oggi a Milano il riconoscimento più prestigioso: la laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance”. Un omaggio alla sua straordinaria carriera e all’influenza duratura nel panorama musicale italiano e internazionale. Questa cerimonia, svoltasi nell’aula magna dell’Università Statale, celebra non solo la sua arte, ma anche l’impegno nel plasmare la cultura contemporanea. Un traguardo che sottolinea come la musica possa unire passato e futuro in un abbraccio senza fine.

Milano, 11 giugno 2025 – Oggi è stata conferita la laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” a Ornella Vanoni. La cerimonia è avvenuta oggi, mercoledì 11 giugno, all’università Statale di Milano. Il dipartimento di Beni culturali e ambientali ha avanzato per primo la proposta, che è stata subito accolta all’unanimità dal Senato accademico e approvata anche dal ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini. " Voce unica e inconfondibile della musica italiana e figura di riferimento per generazioni di artisti, Ornella Vanoni – queste le motivazioni nella proposta di laurea honoris causa del dipartimento – incarna da oltre sei decenni una ricerca artistica e culturale in costante evoluzione, che ha attraversato generi diversi, capace di incidere profondamente sul panorama musicale italiano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laura honoris causa a Ornella Vanoni alla Statale di Milano: le rose bianche di Mahmood, l’abbraccio di Fazio e Littizzetto

Laura honoris causa a Ornella Vanoni alla Statale di Milano - L’ateneo: “un’artista capace di rispecchiare e interpretare il proprio tempo, ma anche un simbolo di una Milano vibrante e creativa”.