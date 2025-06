L' attrice è in Sicilia per il film Spirit World - La festa delle lanterne Ma guai a chi le fa domande su Depardieu | Non ne parlo

In questa vibrante estate siciliana, tra film e festival, Catherine Deneuve brilla ancora al Taormina Film Festival 2025, ricevendo il prestigioso Taormina Achievement Award. La diva senza tempo, simbolo di grazia e talento, si distingue per la sua carriera leggendaria iniziata con "Bella di giorno". Ma attenzione: domande su Gérard Depardieu sono vietate! La sua presenza incanta, e il suo silenzio parla più di mille parole, lasciando tutti senza fiato.

C atherine Deneuve (81 anni) non smette mai di far parlare di sé. Stasera al Taormina Film Festival 2025  riceverà al Teatro Antico il Taormina Achievement Award per la sua carriera decollata poco più che ventenne con il film Bella di giorno. Bella, bellissima, ma guai a chiamarla diva. Catherine Deneuve a “Mixer”: «Marcello Mastroianni, un principe irresistibile» X Leggi anche › Paris Fashion Week, la star più chic dei front row è Catherine Deneuve (in biondo brizzolato) Oggi l’attrice francese a 81 anni, preferisce guardare avanti piuttosto che al passato. Per l’occasione porta in Sicilia il suo ultimo film, Spirit World – la festa delle lanterne (nelle sale dal 26 giugno). 🔗 Leggi su Iodonna.it