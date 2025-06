L' attore Dave Franco fratello di James Franco insieme con Alison Brie nell' horror Together al Taormina Film Festival

Al Taormina Film Festival, il sorriso di Dave Franco ha conquistato il pubblico tra selfie, autografi e applausi. Fratello di James Franco, l’attore ha condiviso il palco con Alison Brie e il regista Michael Shanks per presentare il thriller horror "Together", un’opera attesa che promette emozioni intense. L’evento ha confermato il fascino irresistibile di questa stella emergente, dimostrando ancora una volta come il cinema possa unire fan e artisti in un’unica grande festa.

T aormina, 11 giu. (askanews) – Selfie, autografi e folla per Dave Franco al Taormina Film Festival. L’attore, fratello di James Franco che è in contemporanea presente al festival di cinema della cittĂ siciliana, presenta insieme con l’attrice Alison Brie e il regista Michael Shanks il film “Together”, horror in uscita prossimamente e molto atteso. Leggi anche › Michael Douglas a Taormina: «La mia piĂą grande fortuna è stata sposare Catherine Zeta-Jones» iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Selfie, autografi e folla per Dave Franco al Taormina Film Festival iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore Dave Franco, fratello di James Franco, insieme con Alison Brie nell'horror "Together" al Taormina Film Festival.

