L' attesa è finita | inaugurato il nuovo Hub di Ingegneria dell' Università di Padova

L’attesa è finita: oggi, 11 giugno, l’Università di Padova ha inaugurato il nuovo Hub di Ingegneria in via Tommaseo, un’imponente struttura che coniuga innovazione, sostenibilità e visione strategica. Questo progetto all’avanguardia promette di plasmare le menti del futuro, offrendo spazi all’avanguardia dedicati alla formazione e alla ricerca. Al taglio del nastro, si apre un capitolo entusiasmante per l’ateneo e i suoi studenti, segnando un passo deciso verso l’eccellenza.

