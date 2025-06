Latino poesie a memoria e rispetto per le donne | le nuove linee guida della scuola

Le nuove linee guida della scuola promuovono un percorso educativo più inclusivo e completo, integrando lo studio del latino con poesie a memoria e un forte senso di rispetto per le donne. L'introduzione di curricoli opzionali e innovativi, come l'informatica fin dalla primaria, mira a sviluppare competenze trasversali fondamentali. Queste novità rafforzano l’importanza di educare i giovani non solo alla conoscenza, ma anche ai valori umani, preparando cittadini più consapevoli e rispettosi.

AGI - Studio del latino - curricolare e opzionale a partire dalla seconda media - per conoscere e imparare meglio la lingua italiana e le sue regole, informatica introdotta fin dalla scuola primaria, apprendimento delle poesie a memoria, educazione all'empatia e al rispetto della donna, potenziamento della scrittura in corsivo e della calligrafia. Sono alcune delle novità contenute nella bozza delle "Indicazioni Nazionali per il curricolo - Scuola dell'infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione", pubblicata oggi dal ministero dell'Istruzione e del Merito e trasmessa al Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione per il parere. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Latino, poesie a memoria e rispetto per le donne: le nuove linee guida della scuola

Insegnare latino e greco con gli ologrammi: la scuola all'avanguardia, il dibattito sul Liceo classico e le lingue antiche - L'insegnamento del latino e del greco si reinventa grazie agli ologrammi, posizionando il liceo classico all'avanguardia.

Un incontro dedicato alla figura del poeta anconetano Francesco Scarabicchi: la presentazione del volume “Dico piano il tuo nome”, tratto dalla raccolta “Il prato bianco”, scelto per rappresentarlo e incastonarne la memoria attraverso i tanti contributi, oltre ott Partecipa alla discussione

