L’Atalanta mette nel mirino l’azzurro Ricci il gioiellino lanciato proprio da Juric

L’Atalanta ha messo nel mirino Ricci, il promettente talento lanciato da Ivan Juric al Torino. Anche se le trattative ufficiali sono ancora lontane, la dirigenza nerazzurra non perde tempo e monitora con attenzione il gioiellino azzurro, considerato uno dei più interessanti nel panorama attuale. La sfida tra Bergamo e Torino si prepara a regalare nuovi colpi di scena: il mercato estivo si avvicina, e le strategie sono già in movimento.

Bergamo, 11 giugno 2025 – Ci sono due gioielli lanciati da Ivan Juric nei suoi anni al Torino nella lista dei primi nomi dei giocatori monitorati dalla dirigenza dell’Atalanta in questo primo scorcio di mercato. Prematuro parlare ora di trattative, il vero mercato si farà da luglio. Ma la dirigenza nerazzurra sta già sondando il terreno con il Torino, club con cui negli anni ci sono stati diversi affari: in granata a Bergamo dal 2022 sono approdati in riva al Po i vari Duvan Zapata, Brandon Soppy, Aleksey Miranchuk, mentre dal Toro la scorsa estate è arrivato Raoul Bellanova. New Atalanta’s head coach Ivan Juric during a press conference in Zingonia, Bergamo, Italy, 09 June 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta mette nel mirino l’azzurro Ricci, il gioiellino lanciato proprio da Juric

