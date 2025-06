L' associazione Faremondi | Emergenza giovanile e diritto allo sport a Palermo

l’associazione FareMondi si impegna a risvegliare le speranze dei giovani palermitani, offrendo opportunità concrete di sport e aggregazione. È ora di agire, di ridare loro voce e diritto al futuro. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo trasformare questa crisi in un’occasione di rinascita, creando un ambiente in cui ogni ragazzo possa crescere, sognare e realizzare il proprio potenziale. Perché il cambiamento parte da qui.

"Non possiamo più girarci dall'altra parte. A Palermo, un'intera generazione sta sprofondando nel silenzio. L'emergenza crack è solo la punta dell'iceberg. Il vero dramma è quello che manca prima: lo spazio per crescere, la possibilità di sognare, di muoversi, di stare insieme. E soprattutto.

