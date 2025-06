L’assessore Cosenza sul terzo anello | Nel 2026-2027 presumibilmente il Maradona avrà a disposizione 65mila posti

L'orizzonte dello stadio Maradona si illumina di nuove prospettive: entro il 2026-2027, potrà ospitare fino a 65mila spettatori grazie ai lavori al terzo anello. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture di Napoli, svela i dettagli di un progetto strategico che promette di rivoluzionare l'esperienza degli appassionati. Scopriamo insieme come questa trasformazione plasmerà il futuro dello sport cittadino e non solo.

A Stile TV è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del comune di Napoli per parlare dei lavori al Maradona «L’emendamento approvato in consiglio è significativo. Simeone ha presentato questo emendamento e introduce i lavori di progettazione e ripristino del terzo anello che rientra nella programmazione del Comune di Napoli. Poi seguirà una delibera con la gara per la progettazione di questo intervento che stiamo già avviando. E’ noto che abbiamo presentato una serie di documenti a De Laurentiis, ma questo emendamento è importante perchè entra nella programmazione del Comune di Napoli il rifacimento del terzo anello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it