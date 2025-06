L’assassino non era solo Liliana Resinovich nuova pista sull’omicidio

Un nuovo capitolo nel giallo di Liliana Resinovich: la testimonianza di Gabriella Marano, esperta e confidente della famiglia, ha riaperto interrogativi irrisolti e alimentato dubbi sulla versione ufficiale dell’omicidio. Mentre il caso sembra avvolto in una nebbia sempre più fitta, questa nuova pista potrebbe cambiare le sorti delle indagini e portare alla verità nascosta dietro la tragica scomparsa di Liliana. La domanda ora è: chi sta nascondendo la verità?

C’è una nuova voce che alimenta la fitta nebbia sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022, in circostanze che ancora oggi restano avvolte nel mistero. Ieri sera, durante una puntata del programma Lombardia Nera in onda su Telelombardia, è intervenuta Gabriella Marano, la dottoressa che da tempo assiste Sergio Resinovich, fratello della vittima. La sua intervista ha riacceso l’attenzione sul punto di svolta che potrebbe aver segnato l’inizio della fine per Liliana. >> “Chi sono e cosa fanno”. Massimo Bossetti, i figli Nicolas, Alice e Aurora: il rapporto col padre oggi e quella notizia sul Grande Fratello Secondo quanto dichiarato dalla consulente, Liliana sarebbe stata intercettata subito dopo piazza Gioberti, mentre si dirigeva lungo via San Cimino, la stessa strada che avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la sede della Wind in via Battisti, dove avrebbe dovuto incontrare Claudio Sterpin. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it