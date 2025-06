L’ascensione nel canale e poi il precipizio | ritrovati senza vita i due alpinisti dispersi sul Monviso

Tragedia sul Monviso: dopo giorni di disperata ricerca, i corpi senza vita dei due alpinisti scomparsi sono stati ritrovati dal Soccorso Alpino. Originari di Cengio, erano rimasti intrappolati tra ascensione e precipizio sulla parete nord. Una perdita che lascia un vuoto incolto e ricorda la pericolosità di queste imprese. La tragedia ci invita a riflettere sulla forza della natura e sulla fragilità umana, lasciando un segno indelebile nel cuore della montagna.

Niente da fare per i due alpinisti dispersi sul Monviso. I corpi privi di vita sono stati ritrovati dal Soccorso alpino questa mattina. Si tratta di un uomo e di una donna originari di Cengio, in provincia di Savona. I corpi sono stati trasferiti nelle camere mortuarie dell’ospedale di Saluzzo. Le operazioni di ricerca si sono concentrate sulla parete nord del Monviso. L’allarme era stato lanciato martedì 10, intorno alle 22, dai familiari che non avevano più notizie dei due alpinisti dal giorno precedente. I due, un uomo e una donna, erano partiti lunedì 9 giugno con l’intenzione di raggiungere il bivacco Villata e affrontare, nella notte tra il 9 e il 10 giugno, l’ ascensione del canale Coolidge, che risale il versante settentrionale della montagna. 🔗 Leggi su Open.online