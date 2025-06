L' artista siciliano Pippo Pollina al Teatro di Fiesole

Preparati a un viaggio emozionante attraverso la musica e l’arte con Pippo Pollina, il talento siciliano che ha conquistato il mondo. Con 25 album all’attivo e collaborazioni con leggende come Battiato e Moustaki, Pollina unisce passione, poesia e creatività in un’esibizione unica al Teatro di Fiesole. Un momento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura: non perdere questa straordinaria esperienza.

25 album a proprio nome, collaborazioni con Battiato, Wecker, Moustaki, incursioni nella letteratura e tanto altro. Un percorso artistico che Pippo Pollina, poliedrico cantautore siciliano da anni residente in Svizzera, ripercorre insieme all'Orchestra Sinfonica Giovanile Svizzera, sabato 14.

