L' arte tutta italiana di fallire e non dimettersi mai

L’arte tutta italiana di fallire e non dimettersi mai rappresenta un tratto distintivo del nostro carattere, come sottolineato da Stanis La Rochelle in “Boris”. In Italia, di fronte a battute d’arresto e sconfitte evidenti, si tende a resistere, a rimanere, a portare avanti il gioco invece di mollare. È un modo di essere che fa parte della nostra cultura, dove il fallimento diventa un’opportunità per rilanciare, reinventare e, soprattutto, non arrendersi mai.

🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'arte tutta italiana di fallire e non dimettersi mai

Ha fatto bene. L'unico che deve dimettersi è quel vecchio di merda di Gravina Partecipa alla discussione

mi associo, #Gravina deve dimettersi Partecipa alla discussione

