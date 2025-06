L’Arma recluta 4.918 allievi

Se sogni di entrare a far parte di un'istituzione che da sempre tutela e garantisce la sicurezza del nostro Paese, questa è l'occasione che fa per te. L’Arma dei Carabinieri ha aperto le candidature per 4.918 posti come Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Non perdere tempo: puoi presentare la domanda online entro il 7 luglio e intraprendere un percorso di prestigio e di servizio alla collettività.

L’Arma dei Carabinieri ha previsto l’assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l’organico dell’Istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Arma recluta 4.918 allievi

In questa notizia si parla di: arma - carabinieri - allievi - recluta

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Nuovo concorso CARABINIERI Pubblicato il nuovo concorso per 4918 allievi Carabinieri! ? In questo link il bando di concorso, il Forum di discussione e il gruppo Facebook: https://www.mininterno.net/gxatto.asp?k=35021 Su Mininterno potete già eserci Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Carabinieri. Selezioni per quasi cinquemila Allievi; L’Arma dei Carabinieri recluta 626 Allievi Marescialli nel ruolo di Ispettori; Ha fretta di venire al mondo: la piccola Sofia nasce in auto sulla Statale 38.

L’Arma recluta 4.918 allievi - L’Arma dei Carabinieri ha previsto l’assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l’organico dell’Istituzione, contribuendo alla ...

Nuove reclute per l’Arma dei Carabinieri: al via il concorso per 4918 posti - L’Arma dei Carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'Istituzione, contribuendo ...