L’architetto e la città verde | Non bastano nuove piante Servono amore e cura

L’architetto Filippo Pizzoni sottolinea che, per trasformare Milano in una vera città verde, non basta piantare nuove piante: è fondamentale dedicarle amore e cura quotidiana. Solo così si può garantire il benessere dei cittadini e la vitalità del verde urbano. Durante l’evento “Milano e il verde”, le parole di Pizzoni ci invitano a riflettere sul valore della manutenzione e dell’attenzione costante. Un impegno condiviso per un futuro più sostenibile.

Gli interventi sul verde a Milano per migliorare il benessere dei cittadini sono all’attenzione della città. Non si dimentichi, però, che la cura delle piante è fondamentale. È il pensiero dell’architetto Filippo Pizzoni, vice-presidente di Orticola di Lombardia. In occasione dell’evento “Milano e il verde”, alla presenza del suo fondatore Federico Benassati e moderato dal suo presidente Vincenzo Piazza e da Mattia Boffi Valagussa, l’architetto paesaggista racconta la sua visione. "Le piante sono esseri viventi, quindi vanno guardate con interesse e anche con amore, vanno curate, non sono degli oggetti", afferma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’architetto e la città verde: "Non bastano nuove piante. Servono amore e cura"

In questa notizia si parla di: architetto - verde - piante - città

Lungomare, Catania verso il futuro ? Tra modernità, verde e centralità urbana ? Una visione rinnovata della città prende forma con il progetto integrato di rigenerazione del lungomare di Catania, che si estende da piazza Mancini Battaglia a piazza Partecipa alla discussione

INTERNO VERDE GIARDINI APERTI A VERONA In occasione del festival che aprirà eccezionalmente al pubblico i giardini più suggestivi della città, gli studenti dell'Istituto Fortunata Gresner propongono "Ti racconto una pianta". Sabato 24 maggio, dalle 10 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’architetto e la città verde: Non bastano nuove piante. Servono amore e cura; Il futuro verde dell’urbanizzazione: l’esempio di città foresta della Cina; Loano. Architetto: Il verde maturo non si elimina. Si tutela e si gestisce con competenza e responsabilità. La vera sicurezza? Città vivibili, ombreggiate, fresche e sane.