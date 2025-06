L' appello di Pep Guardiola per Gaza

L'appello di Pep Guardiola per Gaza risuona come un faro di umanità in un mare di dolore e sofferenza. Le sue parole, sofferte ma piene di speranza, ci invitano a riflettere sull'importanza di amare la vita e prendersi cura degli altri, oltre le ideologie e i conflitti. Un messaggio che ci ricorda che, al di là delle differenze, ciò che conta è il rispetto e la compassione reciproca.

È così doloroso quello che vediamo a Gaza. Fa male a tutto il corpo. Ma non si tratta di ideologia, non si tratta di dire che ho ragione e tu hai torto. Dai, si tratta solo di amore per la vita. Di prendersi cura del prossimo". Lo ha detto Pep Guardiola nel suo discorso in occasione del conferimento della laurea honoris causa dall'Università di Manchester per il suo contributo alla città durante i suoi nove anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'appello di Pep Guardiola per Gaza

Guardiola fa un discorso potente su Gaza: "I prossimi bambini di 4 o 5 anni saranno i nostri" - Pep Guardiola, durante il suo discorso di laurea honoris causa all'Università di Manchester, ha rivolto un appello toccante e potente su Gaza, sottolineando come il silenzio non sia più un'opzione.

