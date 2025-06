L’appello dei pazienti | Serve un bus navetta che colleghi due ospedali

L'appello dei pazienti risuona forte: un bus navetta gratuito tra gli ospedali di Merate e Lecco, fondamentale per garantire assistenza e dignità a chi non può contare su familiari o amici. Questa soluzione, richiesta con urgenza dai volontari dei comitati di assistenza domiciliare e tutela dell’ospedale, migliorerebbe concretamente la vita di molti, facilitando visite, esami e ritiro di referti. È ora di agire per un sistema sanitario più accessibile e solidale.

Un bus navetta, gratuito, tra l’ ospedale di Merate e l’ ospedale di Lecco. Ne richiedono il ripristino i volontari dei comitati Assistenza domiciliare pubblica e per la difesa dell’ospedale di Merate. Permetterebbe ai tanti pazienti e malati che non hanno familiari, amici e parenti disponibili, per poter andare e tornare dall’Alessandro Manzoni di Lecco in caso di visite, esami specialistici, ritiro di referti. Non tutti infatti guidano o hanno qualcuno sempre pronto ad accompagnarli. Il servizio c’era, funzionava, ma nel luglio 2022, con il pretesto della pandemia di Covid è stato soppresso e non è stato mai più riattivato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello dei pazienti: "Serve un bus navetta che colleghi due ospedali"

