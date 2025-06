L' anziano che si masturba davanti al mare guardando le bagnanti

In una giornata di sole sulla suggestiva spiaggia di Gallipoli, un anziano ha scelto un luogo insolito e inappropriato per il suo momento di intimità, nascondendosi dietro un muretto e agendo in pieno giorno. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla privacy e sul rispetto degli spazi pubblici. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle autorità, richiamando l'attenzione sull'importanza di comportamenti rispettosi e consapevoli.

Si è nascosto dietro a un muretto e ha iniziato a masturbarsi. Nulla di male, se non fosse che l'atto di autoerotismo è stato consumato in pieno giorno e in un luogo pubblico: la spiaggia di Gallipoli, in Salento. Nonostante fosse parzialmente coperto da una costruzione in cemento, l'uomo è stato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'anziano che si masturba davanti al mare, guardando le bagnanti

