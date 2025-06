L’anticiclone africano infiamma Milano | temperature roventi e notti tropicali

L’anticiclone africano sta infiammando Milano, portando temperature roventi e notti tropicali. Un’ondata di caldo intenso e afoso che trasforma la città in un vero e proprio forno, anche sotto le stelle. Le notti, invece di offrire sollievo, si vestono di un calore avvolgente e persistente. Ma cosa significa tutto ciò? Scopriamolo insieme e come affrontare questa ondata di calore.

Aria rovente, caldo intenso e afoso. In una parola: estivo. È quello che succederà all’ombra (non troppo fresca, è bene dirlo) della Madonnina nei prossimi giorni. Caldo che non scenderà nemmeno durante le ore notturne quando, invece, si verificherà il fenomeno delle “notti tropicali”. Cos'è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L’anticiclone africano infiamma Milano: temperature roventi e "notti tropicali"

In questa notizia si parla di: notti - tropicali - anticiclone - africano

Sono già notti tropicali: “Partite in anticipo con temperature non sotto i 20 gradi” - In un’estate che si apre con un anticipo di caldo africano, Ravenna si distingue per notti tropicali che sfidano le consuete medie stagionali.

Arriva sull'Italia un'ondata di calore che porterà notti tropicali e temperature in aumento con picchi di 42°C. In corso la settimana più calda dell'anno... almeno finora! Partecipa alla discussione

Temperature massime vs minime. L’estate 2025 parte subito con le cosiddette “notti tropicali”, destinate ad aumentare, i dettagli https://app.meteoeradar.it/pHdP/ITsoc #meteoeradar #caldo #afa #estate Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

L’anticiclone africano infiamma Milano: temperature roventi e notti tropicali; Allarme AFA e notti tropicali: ecco quando e dove colpirà il CALDO africano; Caldo torrido in Emilia Romagna, previsioni: temperature oltre i 35 gradi, i giorni peggiori.

L’anticiclone africano infiamma Milano: temperature roventi e "notti tropicali" - A Milano le temperature non scenderanno sotto i 20°C neanche di notte.

Allarme AFA e notti tropicali: ecco quando e dove colpirà il CALDO africano - L’estate meteorologica mostra i muscoli, annunciando l’arrivo di un potente anticiclone subtropicale che promette di stravolgere il clima sulla no ...