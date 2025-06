Lanfranco Cucchiarini muore in vacanza | malore in piscina

La vacanza da sogno si è trasformata in un incubo per Lanfranco Cucchiarini, ingegnere di 74 anni originario di Rolo, colpito da un malore improvviso mentre nuotava in piscina durante una gita nel cuore del Parco naturale del Cilento. Un momento di spensieratezza che si è concluso tragicamente, lasciando sgomenti la famiglia e gli amici. La vicenda ci ricorda quanto preziosa sia la vita e l’importanza di prestare attenzione alla salute in ogni giorno di festa.

Rolo (Reggio Emilia), 11 giugno 2025 – Era in vacanza al mare con la moglie in provincia di Salerno, insieme a un gruppo di turisti che aveva partecipato a un soggiorno organizzato dalla Uisp di Reggio. Ma i giorni di spensieratezza nel cuore del Parco nazionale del Cilento sono culminati lunedì pomeriggio in una tragedia. Lui, l’ingegnere Lanfranco Cucchiarini, 74 anni, di Rolo, si è sentito male mentre nuotava nella piscina dell’Olimpia Cilento Resort, nel comune di Ascea. Colto da un malore in acqua a metà pomeriggio, è stato soccorso immediatamente: nonostante la tempestività dell’intervento, e i prolungati tentativi di salvarlo, non si è potuto fare altro che constatare la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lanfranco Cucchiarini muore in vacanza: malore in piscina

Ne parlano su altre fonti

Lanfranco Cucchiarini muore in vacanza: malore in piscina.

Malore in vacanza, turista morta in Sardegna mentre faceva il bagno. Era in spiaggia con il marito - È successo nella spiaggia della Capannina ad Arbatax, nella costa centro orientale della Sardegna.

Malore in vacanza, la mamma non si sveglia e la figlia di 12 anni corre a chiedere aiuto: muore 38enne - Una donna di 38 anni, arrivata in vacanza con il marito e la figlia di 12, ha avuto un malore.