Lancio di fumogeni in campo Daspo di due anni al tifoso

Un episodio che scuote il mondo del calcio locale e solleva interrogativi sulla sicurezza negli stadi: un supporter del Foligno Calcio, protagonista di due lanci di fumogeni durante la partita con Todi, è stato colpito da un DASPO di due anni. Un gesto grave, che mette in discussione il rispetto delle regole e la passione che dovrebbe unire gli appassionati. La Questura non ha esitato a intervenire, ma ora tocca alle istituzioni garantire un ambiente più sicuro e responsabile.

Daspo di due anni a un supporter del Foligno Calcio, membro della tifoseria organizzata, che si è reso autore del lancio di fumogeni in due occasioni diverse. I fatti risalgono a circa due settimane fa, quando in occasione dell'incontro Asd Foligno Calcio - Asd Todi, valevole per il campionato regionale di Promozione, un tifoso si è reso protagonista di un comportamento che la Questura definisce "gravemente antisportivo", in conseguenza del quale, all'esito degli accertamenti esperiti dal personale della Polizia di Foligno, è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo, emesso dal questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, per la durata di due anni.

