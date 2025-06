L’americano salva La Perla Peter Kern è il nuovo proprietario Mister Brunello investe 25 milioni

L’acquisto di Peter Kern, imprenditore americano, per 25 milioni di euro segna una svolta epocale per La Perla, il marchio simbolo del lusso e dell’eleganza nella lingerie. Con questa operazione, gli Stati Uniti riscattano un patrimonio italiano, aprendo le porte a una nuova era di innovazione e crescita. È l’inizio di una rinascita che promette di riportare la Perla a brillare sulle scene internazionali, consolidando così il suo ruolo di icona globale del settore.

La Perla a stelle e strisce. È l'inizio di una nuova era per il marchio attivo nella lingerie del lusso. L'americano Peter Kern ha acquistato per 25 milioni di euro la ditta fondata dalla sarta bolognese Ada Masotti nel 1954. Così gli Usa salvano La Perla. L'annuncio della sofferta salvezza per l'azienda e le sue finalmente felicissime perline era arrivato nei giorni scorsi, quando il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha visitato la ditta il 27 maggio scorso. Ma da ieri 'mister x' ha nome, cognome e volto. Ed è quello del manager statunitense, 57 anni, al vertice della Luxury Holding Llc.

La Perla salvata dall’americano Peter Kern: "Ora una nuova storia" - Dopo anni di sfide e incertezze, una nuova era si apre per La Perla. L’imprenditore americano Peter Kern, ex CEO di Expedia, prende le redini del celebre marchio bolognese di lingerie di lusso, promettendo un rilancio ambizioso attraverso un piano industriale e finanziario strategico.

#Vertenze. La Perla, è l'americano Peter Kern l'acquirente dello storico marchio bolognese di lingerie di lusso. L'assessore @GiovanniPaglia: "Chiusa lunga fase di incertezza, si può iniziare a scrivere una nuova pagina di una bella storia"

Peter Kern è il nuovo proprietario di La Perla, l'imprenditore americano ha rilevato marchio e sito produttivo. Salvi 210 posti di lavoro, previste 40 nuove assunzioni. Investimenti per 30 milioni entro il 2027. E a Bologna esplode la gioia delle lavoratrici

