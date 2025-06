Lamborghini tedesche fanno inversione di marcia nel cuore Como | spettacolo illegale nel centro storico

Nel cuore di Como, un gesto eclatante ha attirato l’attenzione: due Lamborghini tedesche hanno sfidato le regole del traffico, effettuando un’inversione di marcia in pieno centro storico. Uno spettacolo illegale che ha acceso i riflettori sulla necessità di tutela e rispetto delle norme. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’etica della guida, dimostrando quanto ancora ci sia da fare per preservare la bellezza e l’ordine delle nostre città.

Uno spettacolo decisamente fuori luogo — e fuori codice della strada — quello andato in scena nel cuore del centro storico di Como. Due fiammanti Lamborghini con targa tedesca sono state immortalate mentre effettuavano una inversione di marcia in via Luini, nel pieno della zona a traffico.

