L’amarezza del Marshal’s Team | Delusi dalle scelte di Liberty Media Poca riconoscenza verso la città

L’amarezza del Marshal’s Team, orgogliosi custodi della sicurezza e tradizione in pista, si fa sentire dopo l’esclusione di Imola dal calendario 2026 di Formula 1. Nonostante la delusione e la poca riconoscenza mostrata da Liberty Media verso la cittadina emiliana, il gruppo non si arrende: la passione e il senso di appartenenza sono più forti che mai. La strada è ancora lunga, e la lotta per il ritorno di Imola...

C’è amarezza, ma non rassegnazione, in casa del Marshal’s Team dopo la pubblicazione della bozza del calendario 2026 di Formula 1 che esclude Imola dalle tappe iridate. Così il gruppo degli uomini in tuta arancione, riconosciuta eccellenza da bordo pista tra commissari di percorso e ufficiali di gara, ingoia il duro boccone ma non molla la presa: "Purtroppo era una notizia nell’aria da un po’ – commenta il presidente Marcello Contavalli –. L’Enzo e Dino Ferrari figura, però, tra i circuiti di riserva e dobbiamo farci trovare pronti per un eventuale subentro dell’ultimo minuto". La forza di volontà per guardare ancora il bicchiere mezzo pieno, nonostante tutto: "Perdere la Formula 1 è un disagio per il territorio in termini di indotto, prestigio e visibilità – continua –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’amarezza del Marshal’s Team: "Delusi dalle scelte di Liberty Media. Poca riconoscenza verso la città"

