L’altra vittima di José Lizàrraga Picciotti | Spacciava suo cognato per infermiere

Nel mondo oscuro di José Lizàrraga Picciotti, il medico di Torrevecchia si trova al centro di inquietanti vicende che vanno ben oltre la sua professione. Tra accuse di omicidio colposo e drammi personali, emerge un quadro inquietante di inganni e salvataggi miracolosi. Emini Gercaliu, una delle sue vittime, racconta il suo calvario: una lotta tra vita e morte che rivela un lato sconosciuto di questo medico controverso.

Ana Sergia Alcivar Chenche non è l’unica vittima di José Lizàrraga Picciotti. Il medico con studio a Torrevecchia e re del pollo alla brasa è indagato per omicidio colposo dopo una liposuzione. Ma c’è un’altra vicenda che lo vede protagonista. Insieme a Emini Gercaliu, origini albanesi, che oggi parla con Repubblica: «Vede, io sono stata miracolata. I medici mi hanno tirata per i capelli. Avevo un’emorragia e una setticemia acuta. E Lizàrraga non voleva portarmi in ospedale. Temeva le conseguenze». José Lizàrraga Picciotti. Lei ha ottenuto la condanna del medico in sede penale e civile. Ma non ha visto un euro di risarcimento: «Non ha nulla intestato. 🔗 Leggi su Open.online

