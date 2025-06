L’alleanza industriale tra Comau e Roboze rafforza la postura strategica dell’Italia

L’alleanza tra Comau e Roboze segna un passo decisivo per l’industria italiana, rafforzando la sua posizione all’avanguardia nell’innovazione. Due eccellenze italiane unite per rendere l’automazione più accessibile e adattabile alle sfide della produzione moderna. Questa collaborazione mira a creare una manifattura just-in-time, capace di rispondere con rapidità e precisione alle richieste del mercato globale, posizionando l’Italia come protagonista di un nuovo paradigma industriale.

L’Italia non rimane indietro nell’innovazione dei processi produttivi. Comau e Roboze, due eccellenze italiane nel campo della robotica e della stampa 3D, hanno infatti annunciato un accordo di collaborazione strategica con l’obiettivo di rendere l’automazione industriale più accessibile e flessibile, rispondendo alle nuove esigenze della produzione avanzata on-demand. L’iniziativa si propone di abilitare una manifattura just-in-time, capace di produrre componenti personalizzati e complessi in risposta all’emergere della necessità degli stessi, quando e dove necessario. La cooperazione tra le due aziende interessa una vasta gamma di settori, dall’automotive all’aerospazio, passando per l’energia, il motorsport e altri ambiti ad alta specializzazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’alleanza industriale tra Comau e Roboze rafforza la postura strategica dell’Italia

