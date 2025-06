Lainate scuola e azienda La nuova sede Its Academy | Un modello che funziona

Un’opportunità unica per formarsi nel cuore dell’innovazione, garantendo un futuro brillante a chi desidera fare la differenza nel mondo della chimica e della sostenibilità. La nuova sede di Lainate, con i suoi laboratori all’avanguardia e programmi orientati al mercato, rappresenta il modello vincente di formazione che funziona. Scopri come entrare a far parte di questa eccellenza educativa e trasformare le tue ambizioni in successo.

Una percentuale di occupati a un anno dal diploma che supera il 95%. Tre corsi: chimica industriale, chimica e sostenibilità 4.0, biogreen e innovazione. Ben 183 diplomati dal 2019 ad oggi, ai quali si aggiungeranno altri 70 studenti che terminato lo stage si diplomeranno il prossimo luglio. Da ieri anche una nuova sede con aule, laboratori e uffici in via Lepetit 40. È l’ Its Academy per le Nuove Tecnologie della Vita di Lainate. Un’opportunità per i diplomati che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro senza dimenticare la formazione, un’eccellenza del territorio che ha saputo creare una rete virtuosa con le aziende e che continua a crescere, "il primo anno avevamo solo un corso con 23 studenti e sette aziende nostre partner, oggi le aziende sono 42 che mettono a disposizione dei nostri studenti 500 ore di formazione e 800 di tirocinio formativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lainate, scuola e azienda. La nuova sede Its Academy: "Un modello che funziona"

In questa notizia si parla di: lainate - sede - academy - scuola

X Trofeo Fabio Ferrara Ieri 1 giugno si è conclusa la decima edizione del Torneo dedicato a Fabio. Una bella edizione che ha visto protagoniste le squadre delle società Cabiate, Cedratese, Cimiano, Lombardia Uno, OSAF Lainate, OSL Garbagnate, Sesto 20 Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

ITA Academy 2025: Nuove Tecnologie della Vita – G. Natta Academy al primo posto; Its per carriere green: è una questione di chimica; Imparare a programmare i robot del futuro con FANUC.