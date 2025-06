laila hasanovic lady sinner ha incontrato michael schumacher

Laila Hasanovic, nota come Lady Sinner, ha recentemente attirato l’attenzione dei media, incontrando il celebre Michael Schumacher e intrecciando il proprio nome con quello di Jannik Sinner. Entrambi riservati sulla vita privata, non hanno mai confermato né smentito le voci di una relazione sentimentale. La presenza di Laila alla finale del Roland Garros, dove si è visto anche Sinner, alimenta ulteriori gossip e curiosità: cosa nasconde questa vicenda?

Nelle ultime settimane, il nome di Laila Hasanovic è stato associato sempre più spesso a quello di Jannik Sinner. Entrambi noti per la loro estrema discrezione in merito alla vita privata, né il campione di tennis né la modella hanno confermato né smentito le indiscrezioni che li vedrebbero coinvolti sentimentalmente. A rafforzare le supposizioni è stata la presenza della giovane alla recente finale del Roland Garros, che ha visto Sinner affrontare Carlos Alcaraz in un match tanto atteso quanto combattuto. I sospetti su un possibile legame tra i due erano già emersi prima dell'incontro, quando erano stati immortalati mentre passeggiavano insieme tra le vie di Copenaghen, città natale di lei, prima della sconfitta del tennista italiano.