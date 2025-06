L’agonia di un gigante per l’Adamello una fine segnata | Sparirà in quarant’anni

L’Adamello, maestoso gigante che ha scolpito il paesaggio di Ponte di Legno, rischia di svanire nel nulla entro quarant’anni. I suoi ghiacci perenni, simbolo di un passato duraturo, si stanno ritirando a una velocità impressionante, diventando il riflesso tangibile del cambiamento climatico globale. Secondo la ricerca Ada270 Adamello, terminata...

Ponte di Legno (Brescia) – L’Adamello, con i suoi ghiacci che si sono sempre creduti perenni, è più fragile di quanto non si credesse e sta per diventare suo malgrado un simbolo del cambiamento climatico a livello mondiale. Di questo passo la data della sua morte pare infatti certa: entro i prossimi quattro decenni potrebbe scomparire del tutto quello che è (stato) il più vasto ghiacciaio d’Italia. “Secondo la ricerca Ada270 Adamello, terminata da qualche mese – spiega il giornalista e coordinatore del progetto di università Bicocca e università degli Studi di Milano, Lino Zani – tra quaranta anni, se le temperature continuano a salire o resteranno su questi livelli, sarà solo un ricordo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’agonia di un gigante, per l’Adamello una fine segnata: “Sparirà in quarant’anni”

