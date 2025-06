Laboratorio per bambini alla scoperta della maestria che si nasconde dietro l' arte della tessitura

Al Maf l'appuntamento è un'occasione unica per i piccoli esploratori di immergersi nell'antica arte della tessitura, scoprendo i segreti e le tecniche che hanno plasmato le civiltà del passato. Un laboratorio coinvolgente e educativo che stimolerà la creatività e la curiosità dei giovani partecipanti, rendendo le Giornate Europee dell’Archeologia un’esperienza indimenticabile e ricca di scoperte.

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato 14 giugno al Museo Archeologico di Forlimpopoli prende il via il progetto “Ama Parco: un viaggio nel tempo”, rassegna che da giugno a dicembre coinvolgerà dai 6 ai 14 anni in laboratori archeologici gratuiti. Al Maf l'appuntamento è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Laboratorio per bambini alla scoperta della maestria che si nasconde dietro l'arte della tessitura

In questa notizia si parla di: laboratorio - bambini - scoperta - maestria

"Ogni favola è un gioco", il laboratorio per bambini al Giardino Inglese - Ogni favola è un gioco: questo è lo spirito di "Favole in Gioco", un laboratorio per bambini che si svolgerà nel suggestivo Parco Mattarella (ex Giardino Inglese) domenica 25 maggio.

Ne parlano su altre fonti

Laboratorio per bambini alla scoperta della maestria che si nasconde dietro l'arte della tessitura; Alla scoperta dei giochi di una volta alla scuola dell’infanzia di Roe.

Alla scoperta dei giochi del Medioevo - È un tuffo nel passato, un viaggio alla scoperta della vita e dei giochi che si praticavano nel Medioevo.

GiocaCultura Natale: Un laboratorio artistico per bambini alla scoperta delle arti - A Giulianova, l’iniziativa “GiocaCultura Natale” ha attratto l’attenzione di molti genitori e bambini con una serie di laboratori creativi, progettati per stimolare la fantasia dei più piccoli.