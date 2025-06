L’abbraccio con Anna e Matteo omaggio a Ermanno Zacchetti

L’abbraccio tra Anna e Matteo, omaggio a Ermanno Zacchetti, cattura un momento di profonda umanità e speranza. Anna, mogli del sindaco scomparso, si lascia andare all’emozione tra le lacrime, mentre Matteo rappresenta il legame indissolubile con il padre. Questa foto rimarrà impressa negli annali, testimone di un passaggio di consegne carico di significato: per lei, l’emozione di avere ancora accanto il suo mentore in qualche modo...

Matteo, il figlio di Ermanno Zacchetti, era ai seggi. Anna, la moglie del sindaco scomparso quasi un anno fa dopo un tumore, è corsa ad abbracciare la vincitrice Paola Colombo. Per la neo sindaca un momento più che simbolico: "La tensione si è sciolta in pianto non ero riuscita a versare una lacrima neanche al funerale". Una foto che rimarrà negli annali di questa tornata. Per lei, l’emozione di avere ancora accanto il suo mentore in qualche modo, per la famiglia un passaggio di testimone atteso da mesi. Da quando si era profilata la candidatura della prima donna a guidare il Comune nella storia della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it