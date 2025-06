La Wta aiuterà le tenniste che vogliono congelare i propri ovociti.

La WTA si impegna a supportare le tenniste che desiderano congelare ovociti ed embrioni, offrendo loro un nuovo "ranking protetto" al rientro in campo. Questa innovativa misura permette alle giocatrici di preservare la propria posizione nel circuito durante periodi di pausa, garantendo pari opportunità di ripresa e successo. Una svolta significativa nel mondo dello sport femminile, che dimostra come l'attenzione alle esigenze personali possa rafforzare anche le carriere sportive.

AGI - Le giocatrici di tennis che desiderano sospendere la carriera per "congelare ovociti ed embrioni" beneficeranno d'ora in poi di un "ranking protetto" al loro rientro in gara, ha annunciato mercoledì la WTA, l'organizzazione che gestisce il circuito femminile. Il "ranking protetto" è un meccanismo che consente, durante un periodo transitorio, di conservare la propria posizione nel ranking prima di un'assenza prolungata. È già in vigore per le giocatrici in gravidanza. Le giocatrici classificate tra la posizione 1 e la 750, sia in singolare che in doppio, che rimangono almeno dieci settimane consecutive fuori competizione per una "procedura di protezione della fertilità" sono eleggibili per la nuova misura, ha specificato la Women's Tennis Association. 🔗 Leggi su Agi.it