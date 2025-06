La villa dei lingotti Firenze e i 17 milioni che lo Stato reclama L' ultimo mistero di Gelli capo massone P2

Nel cuore di Firenze sorge la Villa dei Lingotti, un patrimonio al centro di un intricato intreccio di misteri e controversie. La recente sentenza della Corte di Appello conferma come la vendita di Villa Wanda fosse un tentativo di sottrarre il bene ai crediti dell’Erario, rivelando un capitolo oscuro legato all’inchiesta su Gelli e la P2. Ma cosa si cela davvero dietro questa vicenda? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata trama.

Con la vendita di Villa Wanda da una società all'altra si mirava a sottrarre il bene alle pretese dell'Erario. Questo quanto riconosciuto la Corte di Appello di Firenze con la sentenza 912 pubblicata il 14 maggio scorso. L'Agenzia delle Entrate, rappresentata dal legale Piercarlo Pirollo.

