La verità sul bacio tra Fedez e Clara | è una trovata pubblicitaria? Ha visto i fotografi ma ha continuato

Dopo settimane di silenzio, il gossip sulla presunta intesa tra Fedez e Clara torna a infiammare le pagine di cronaca rosa. Uno scatto rubato ha acceso il dibattito su una possibile love story che ha diviso fan e follower: una strategia pubblicitaria o qualcosa di più? Le voci si rincorrono, ma la verità potrebbe essere molto diversa da quello che appare. La domanda resta: cosa c’è davvero dietro questo clic virale?

Da giorni non si parla d'altro: il presunto bacio tra Fedez e Clara ha infiammato il gossip e diviso il web. Uno scatto rubato, pubblicato dal settimanale Chi, ha riacceso l'interesse intorno alla vita sentimentale del rapper, già al centro dell'attenzione per la rottura con Chiara Ferragni. Accanto a lui, stavolta, non una nuova influencer ma una voce potente della nuova scena musicale italiana. Clara, reduce dall'ultimo Sanremo e protagonista della serie Mare Fuori, si è affrettata a smentire tutto via social, parlando di « invenzioni » e « prospettive ingannevoli ». Ma le parole del paparazzo che ha immortalato la scena raccontano un'altra storia.