La tua Pescara | dal Comune il contest a premi per conoscere e far conoscere la città

Se vuoi scoprire il cuore pulsante di Pescara e condividere la tua passione per questa meravigliosa città, partecipa al contest “La tua Pescara”. Un’occasione unica per far conoscere le bellezze locali e promuovere la web app “Vivi Pescara”, ricca di utili informazioni ed eventi. Non perdere l’opportunità di essere protagonista e contribuire a raccontare la città che ami. Vuoi scoprire come partecipare? Continua a leggere!

“Far conoscere sempre più Pescara, promuovendo nello stesso tempo anche la web app ‘Vivi Pescara’, che contiene informazioni utili sulla città e sugli eventi che si svolgono sul territorio”. Questo lo scopo del contest “La tua Pescara” lanciato dall’assessorato comunale al Turismo guidato da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "La tua Pescara": dal Comune il contest a premi per conoscere e far conoscere la città

