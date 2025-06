La tregua tariffaria tra Cina e Stati Uniti è salva ma la guerra commerciale continua sotto altre forme

pronte a negoziare, ma le tensioni rimangono palpabili sotto la superficie. La tregua tariffaria tra Cina e Stati Uniti rappresenta un passo avanti, tuttavia la guerra commerciale si è evoluta, adattandosi a nuove sfide e dinamiche. Mentre le recenti trattative alimentano un barlume di speranza, il rischio di uno scontro più profondo e strutturale rimane dietro l’angolo, richiedendo attenzione e diplomazia costante.

