La Traviata inaugura la rassegna LiveOlive al teatro degli Ulivi di Fossacesia

Preparatevi a immergervi in un mondo di emozioni con l'apertura della rassegna LiveOlive al Teatro degli Ulivi di Fossacesia. Sabato 14 giugno alle 21, il sipario si alzerà su “La Traviata” di Giuseppe Verdi, una serata che promette di incantare e coinvolgere il pubblico in un viaggio tra musica, passione e arte. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con…

Si aprirĂ sabato 14 giugno prossimo, alle ore 21, con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, la prima rassegna annuale, denominata LiveOlive, del Teatro degli Ulivi di Fossacesia, sito in via Santa Maria, una traversa del viale San Giovanni in Venere. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La Traviata inaugura la rassegna LiveOlive al teatro degli Ulivi di Fossacesia

Ne parlano su altre fonti

La Traviata inaugura la rassegna LiveOlive al teatro degli Ulivi di Fossacesia.

La Traviata inaugura la rassegna LiveOlive al teatro degli Ulivi di Fossacesia - Si aprirà sabato 14 giugno prossimo, alle ore 21, con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, la prima rassegna annuale, denominata LiveOlive, del Teatro degli Ulivi di Fossacesia, sito in via Santa Maria, ...